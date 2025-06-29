Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами: відомо про перші наслідки

Через атаку РФ у ніч проти неділі постраждали Львівська, Черкаська, Полтавська, Запорізька та Миколаївська області

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 29 червня росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Є наслідки у низці областей. Про це повідомили обласні військові адміністрації.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що через ворожі атаки є наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих.

Він додав, що усі служби працюють. Табурець пообіцяв оприлюднити деталі згодом.

Як повідомила кореспондентка LIGA.net, уночі потужні вибухи лунали у Львові. Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що окупанти атакували регіон дронами та крилатими ракетами.

За попередньою інформацією, минулося без жертв і постраждалих. Він додав, що росіяни били по критичній інфраструктурі області. На місці працюють всі профільні служби.

Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих не надходило.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни завдали ракетного удару по обласному центру. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про вибух у місті. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про швидкісні цілі з півдня в напрямку Миколаєва. За словами Сєнкевича, минулося без постраждалих. Інших деталей він не надав.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що окупанти під час атаки застосовували ударні БпЛА, крилаті та балістичні ракети.