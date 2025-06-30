Россия ударила дронами по пригороду Харькова: загорелась СТО, есть раненые

Враг атаковал СТО и несколько других зданий ударными дронами – все они загорелись

Спасатель (иллюстративное фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям)

В ночь на 30 июня Россия атаковала Харьковскую область ударными дронами, загорелась станция техобслуживания автомобилей, есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Под вражеский обстрел попали село Песочин и город Дергачи в пригороде Харькова, а также село Курортне Чугуевского района.

В Песочине беспилотник попал в автосервис, в результате чего здание было повреждено и возник пожар. Известно о четырех раненых в результате удара.

В Дергачах также после "прилета" было повреждено и загорелось здание, в Курортном повреждено гражданское здание и также возник пожар.