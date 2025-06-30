Росія вдарила дронами по передмістю Харкова: загорілося СТО, є поранені
Росія в ніч на 30 червня атакувала Харківську область ударними дронами, загорілася станція техобслуговування авто, є поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Під ворожу атаку потрапило село Пісочин та місто Дергачі у передмісті Харкова, а також село Курортне Чугуївського району.
У Пісочині дрон влучив у СТО, внаслідок чого пошкоджено будівлю та виникла пожежа. Відомо про чотирьох поранених внаслідок удару.
У Дергачах також після "прильоту" була пошкоджена та загорілася будівля, у Курортному пошкоджено цивільну будівлю і також виникла пожежа.
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