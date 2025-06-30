Росія вдарила дронами по передмістю Харкова: загорілося СТО, є поранені

Ударними дронами ворог атакував СТО та ще кілька будівель – усі вони загорілися

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС)

Росія в ніч на 30 червня атакувала Харківську область ударними дронами, загорілася станція техобслуговування авто, є поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під ворожу атаку потрапило село Пісочин та місто Дергачі у передмісті Харкова, а також село Курортне Чугуївського району.

У Пісочині дрон влучив у СТО, внаслідок чого пошкоджено будівлю та виникла пожежа. Відомо про чотирьох поранених внаслідок удару.

У Дергачах також після "прильоту" була пошкоджена та загорілася будівля, у Курортному пошкоджено цивільну будівлю і також виникла пожежа.