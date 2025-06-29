Росіяни атакували Україну 537 БпЛА й ракетами: знешкоджено 475 цілей
У ніч проти 29 червня окупанти запустили по Україні 537 безпілотників і ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 475 цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 19:00 28 червня окупанти застосували 537 засобів повітряного нападу:
→ 477 дронів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово у РФ, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму. Понад 250 із них – "шахеди";
→ чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області Росії;
→ сім балістичних ракет Іскандер-М або KN-23 з Воронезької області Росії та тимчасово окупованого Криму;
→ 41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської областей РФ;
→ п’ять крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;
→ три зенітні керовані ракети С-300 з Курської області.
Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу, 249 збито вогневими засобами та 226 – локаційно втрачені:
→ 211 дронів збито вогневими засобами, 225 – локаційно втрачені;
→ одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
→ 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одну – локаційно втрачено;
→ чотири крилаті ракети "Калібр" збито.
Зафіксовано влучання у шести локаціях, падіння збитих – у восьми локаціях.
- У ніч проти 29 червня росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Є наслідки у Черкаській, Львівській, Запорізькій, Миколаївській і Полтавській областях.
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