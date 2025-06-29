Льотчик F-16 Максим Устименко загинув під час відбиття російської атаки

Під час відпрацювання однієї з цілей винищувач зазнав ушкоджень

F-16 (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 29 червня під час відбиття масованої російської атаки Україна втратила винищувач F-16, пілот загинув. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

"Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили зазначили, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

Відомо, що Устименко зробив усе можливе, відвів літак від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.

У ПС розповіли, що окупанти застосували понад 500 дронів і ракет. До відбиття масованої атаки було залучено всі наявні засоби Сил оборони, що можуть працювати по ворожих цілях. Укотре продуктивно відпрацювала авіація, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів".

"Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів", – йдеться у повідомленні.