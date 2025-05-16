Україна втратила винищувач F-16, пілот катапультувався

На борту літака виникла нештатна ситуація. Призначено комісію, яка розслідує інцидент

Винищувач F-16 (Фото: Depositphotos)

У ніч проти 16 травня Україна втратила літак F-16, але льотчик зміг катапультуватись, його життю нічого не загрожує. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. У цей час український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.

За попередніми, даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату.

Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультувався.

Група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла й евакуювала льотчика. Він почувається задовільно і перебуває в безпечному місці, загрози життю і здоров’ю немає.

Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже почала роботу.

12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Він отримав звання Героя України посмертно.

28 квітня Повітряні сили втратили винищувач Су-27. Пілот успішно катапультувався.