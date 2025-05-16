Україна втратила винищувач F-16, пілот катапультувався
У ніч проти 16 травня Україна втратила літак F-16, але льотчик зміг катапультуватись, його життю нічого не загрожує. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. У цей час український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.
За попередніми, даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату.
Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультувався.
Група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла й евакуювала льотчика. Він почувається задовільно і перебуває в безпечному місці, загрози життю і здоров’ю немає.
Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже почала роботу.
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