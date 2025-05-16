Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался

На борту самолета возникла нештатная ситуация. Назначена комиссия, которая расследует инцидент

Истребитель F-16 (Фото: Depositphotos)

В ночь на 16 мая Украина потеряла самолет F-16, но летчик смог катапультироваться, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16. В это время украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника.

По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку.

Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.

Группа поисково-спасательного обеспечения быстро нашла и эвакуировала летчика. Он чувствует себя удовлетворительно и находится в безопасном месте, угрозы жизни и здоровью нет.

Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже начала работу.

12 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Он получил звание Героя Украины посмертно.

28 апреля Воздушные силы потеряли истребитель Су-27. Пилот успешно катапультировался.