Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался
В ночь на 16 мая Украина потеряла самолет F-16, но летчик смог катапультироваться, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16. В это время украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника.
По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку.
Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.
Группа поисково-спасательного обеспечения быстро нашла и эвакуировала летчика. Он чувствует себя удовлетворительно и находится в безопасном месте, угрозы жизни и здоровью нет.
Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже начала работу.
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