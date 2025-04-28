Воздушные силы ВСУ потеряли Су-27 во время вылета, пилот спасся

Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу

Украинский Су-27 (Фото: ЕРА)

Утром 28 апреля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины потеряли истребитель Су-27. Пилот успешно катапультировался, причины инцидента устанавливаются, сообщили в Командовании Воздушных сил.

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Отмечается, что самолет был потерян во время выполнения боевого задания по авиационной поддержке войск и защите от воздушной атаки российских ударных БпЛА.

Пилот успешно катапультировался и спасательная команда быстро прибыла на место. Летчик был доставлен в больницу для обследования. Военные добавили, что его жизни ничего не угрожает, его состояние стабильное.

Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу.