Воздушные силы ВСУ потеряли Су-27 во время вылета, пилот спасся
Утром 28 апреля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины потеряли истребитель Су-27. Пилот успешно катапультировался, причины инцидента устанавливаются, сообщили в Командовании Воздушных сил.
Отмечается, что самолет был потерян во время выполнения боевого задания по авиационной поддержке войск и защите от воздушной атаки российских ударных БпЛА.
Пилот успешно катапультировался и спасательная команда быстро прибыла на место. Летчик был доставлен в больницу для обследования. Военные добавили, что его жизни ничего не угрожает, его состояние стабильное.
Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу.
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