Повітряні сили ЗСУ втратили Су-27 під час вильоту, пілот врятувався

Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу

Український Су-27 (Фото: ЕРА)

Уранці 28 квітня Повітряні сили Збройних Сил України утратили винищувач Су-27. Пілот успішно катапультувався, причини інциденту з'ясовують, повідомили у Командуванні Повітряних сил.

Зазначається, що літак був втрачений під час виконання бойового завдання з авіаційної підтримки військ та захисту від повітряної атаки російських ударних БпЛА.

Пілот успішно катапультувався, і рятувальна команда швидко прибула на місце. Льотчика доставили до лікарні для обстеження. Військові додали, що його життю нічого не загрожує, його стан стабільний.

Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.