"Слабке місце". Аналітик Самусь розповів, якої зброї США критично потребує Україна

Експерт сподівається, що "після реклами, яку Україна зробила Patriot та іншій зброї", Вашингтон не залишить Київ без ракет

HIMARS (Ілюстративне фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

З боку Сполучених Штатів Україна критично потребує систем Patriot, HIMARS, боєприпасів до них, запчастин і ракет до винищувачів F-16. Про таке "слабке місце" розповів військовий аналітик Михайло Самусь у коментарі для детального тексту LIGA.net.

"Замінників для ракет до Patriot немає. Сподіваюся, в США після реклами, яку Україна зробила Patriot та іншій зброї, не залишать Київ без ракет. ЗСУ підвищило на них ціну. Без боєприпасів самі по собі Patriot чи HIMARS мало чого варті", – розповів експерт.

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За його словами, з кожним днем Європа та Україна виготовляють більше власної зброї та боєприпасів, хоча "не так багато, як хотілося б".

Аналітик зазначив, що слабким місцем України є Patriot, HIMARS, боєприпаси до них, запчастини й деякі ракети до F-16.

Самусь додав: якщо у Сил оборони закінчаться ракети до Patriot, то російська балістика "буде летіти на всі українські міста", а якщо Штати не продадуть ракети до F-16 і системи радіоелектронної боротьби, то від цього знизиться боєздатність літаків.