"Слабое место". Аналитик Самусь рассказал, в каком оружии США критически нуждается Украина

Эксперт надеется, что "после рекламы, которую Украина сделала Patriot и другому оружию", Вашингтон не оставит Киев без ракет

HIMARS (Иллюстративное фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Со стороны Соединенных Штатов Украина критически нуждается в системах Patriot, HIMARS, боеприпасах к ним, запчастях и ракетах к истребителям F-16. О таком "слабом месте" рассказал военный аналитик Михаил Самусь в комментарии для подробного текста LIGA.net.

"Заменителей для ракет к Patriot нет. Надеюсь, в США после рекламы, которую Украина сделала Patriot и другому оружию, не оставят Киев без ракет. ВСУ повысило на них цену. Без боеприпасов, сами по себе Patriot или HIMARS мало чего стоят", – рассказал эксперт.

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По его словам, с каждым днем Европа и Украина производят больше собственного оружия и боеприпасов, хотя "не так много, как хотелось бы".

Аналитик отметил, что слабым местом Украины являются Patriot, HIMARS, боеприпасы к ним, запчасти и некоторые ракеты к F-16.

Самусь добавил: если у Сил обороны закончатся ракеты к Patriot, то российская баллистика "будет лететь на все украинские города", а если Штаты не продадут ракеты F-16 и системы радиоэлектронной борьбы, то от этого снизится боеспособность самолетов.