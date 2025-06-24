"Слабое место". Аналитик Самусь рассказал, в каком оружии США критически нуждается Украина
Со стороны Соединенных Штатов Украина критически нуждается в системах Patriot, HIMARS, боеприпасах к ним, запчастях и ракетах к истребителям F-16. О таком "слабом месте" рассказал военный аналитик Михаил Самусь в комментарии для подробного текста LIGA.net.
"Заменителей для ракет к Patriot нет. Надеюсь, в США после рекламы, которую Украина сделала Patriot и другому оружию, не оставят Киев без ракет. ВСУ повысило на них цену. Без боеприпасов, сами по себе Patriot или HIMARS мало чего стоят", – рассказал эксперт.
По его словам, с каждым днем Европа и Украина производят больше собственного оружия и боеприпасов, хотя "не так много, как хотелось бы".
Аналитик отметил, что слабым местом Украины являются Patriot, HIMARS, боеприпасы к ним, запчасти и некоторые ракеты к F-16.
Самусь добавил: если у Сил обороны закончатся ракеты к Patriot, то российская баллистика "будет лететь на все украинские города", а если Штаты не продадут ракеты F-16 и системы радиоэлектронной борьбы, то от этого снизится боеспособность самолетов.
- В мае Госдеп одобрил продажу Украине услуг по подготовке и обслуживанию самолетов F-16, а также сопутствующего оборудования на общую сумму около $310,5 млн.
- В июне президент Зеленский сообщал, что на саммите G7 украинская делегация передала администрации президента США Трампа список на "очень большую сумму" с вооружением, которое Киев хочет приобрести у Вашингтона в рамках следующего пакета.