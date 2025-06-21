"Очень большая сумма". Украина передала США список оружия, которое хочет купить

Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: EPA)

Украинская делегация передала администрации президента США Дональда Трампа перечень на "очень большую сумму" с вооружением, которое Киев хочет приобрести у Вашингтона в рамках следующего пакета. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Глава государства считает, что между Украиной и США "построен очень хороший диалог" на уровне министра экономики Юлии Свириденко и главы американского Минфина Скотта Бессента.

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Зеленский рассказал, что во время саммита G7 в Канаде, 18 июня, Свириденко встречалась с Бессентом, где также присутствовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги и т.д. А также они с Андреем Ермаком передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбек [обратная связь]. Там очень большая сумма. Туда входят системы Patriot", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина готова найти деньги на весь пакет вооружений, и этот вопрос может стать одной из тем для обсуждения во время встречи на полях саммита НАТО.

"Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции. И, честно говоря, мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке. Нам нужна большая определенность и большая сила давления от мира на Путина – это нужно ради дипломатии. И я хотел бы с ним проговорить эти форматы", – добавил он.

Он отметил, что его визит на саммит НАТО не зависит от того, состоится ли встреча с президентом США. В то же время руководитель Украины пока не уверен, поедет ли на мероприятие Альянса.

Президент отметил, что такая "вероятность велика", но решит он это накануне саммита: "У меня насыщенная программа может быть, в том числе и встреч. И, конечно, очень важная встреча с президентом Трампом. Безусловно".

Президент Зеленский сообщал, что во время G7 надеется обсудить с Трампом возможность купить следующий пакет военной помощи США, однако из-за отъезда руководителя Штатов 16 июня встреча не состоялась.

По данным источников издания Financial Times, решение президента США покинуть саммит G7 в первый же день частично было связано с его раздражением руководителем Франции Макроном и отсутствием интереса видеться с украинским Зеленским коллегой – теперь же НАТО сократило предстоящий саммит в Гааге.