Трамп покинул G7 частично из-за Макрона и Зеленского, теперь НАТО сокращает саммит – FT
Решение президента США Дональда Трампа покинуть саммит G7 в первый же день частично было связано с его раздражением руководителем Франции Эмманюэлем Макроном и отсутствием интереса видеться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Теперь же НАТО сократило предстоящий саммит в Гааге, чтобы эта ситуация не повторилась, сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Трамп объяснял свой отъезд с G7 тем, что ему нужно вернуться в Вашингтон, чтобы разобраться с конфликтом между Израилем и Ираном. В то же время люди, знакомые с ходом переговоров, заявили FT, что решение президента США частично было обусловлено раздражением на Макрона: тот во время поездки на саммит посетил Гренландию, на которую претендует руководитель Штатов.
Также, утверждают собеседники, преждевременный отъезд был связан с отсутствием у Трампа интереса к встрече с Зеленским, которая должна была состояться на второй день саммита.
Теперь же НАТО решила сократить предстоящий саммит лидеров до одного 2,5 часового рабочего заседания: в нем примут участие 32 руководителя стран Альянса, которые будут обсуждать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. Это тот объем, которого требует от союзников Трампа.
Решение сократить программу приняли для того, чтобы Трамп не заскучал и не уехал раньше, объяснили три источника медиа, информированные о подготовке к саммиту.
- Президент Зеленский сообщал, что во время G7 надеется обсудить с Трампом возможность купить следующий пакет военной помощи США, однако из-за отъезда руководителя Штатов 16 июня встреча не состоялась.
- Впоследствии источники CBС News и Общественного сообщили, что украинский президент сократил свой визит на саммит после смертоносной бомбардировки Киева в ночь на 17 июня и из-за решения Трампа досрочно покинуть мероприятие.
- Источник AFP в Офисе Зеленского заявил, что руководитель Украины планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.