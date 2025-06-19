Трамп покинул G7 частично из-за Макрона и Зеленского, теперь НАТО сокращает саммит – FT

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Решение президента США Дональда Трампа покинуть саммит G7 в первый же день частично было связано с его раздражением руководителем Франции Эмманюэлем Макроном и отсутствием интереса видеться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Теперь же НАТО сократило предстоящий саммит в Гааге, чтобы эта ситуация не повторилась, сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Трамп объяснял свой отъезд с G7 тем, что ему нужно вернуться в Вашингтон, чтобы разобраться с конфликтом между Израилем и Ираном. В то же время люди, знакомые с ходом переговоров, заявили FT, что решение президента США частично было обусловлено раздражением на Макрона: тот во время поездки на саммит посетил Гренландию, на которую претендует руководитель Штатов.

Также, утверждают собеседники, преждевременный отъезд был связан с отсутствием у Трампа интереса к встрече с Зеленским, которая должна была состояться на второй день саммита.

Теперь же НАТО решила сократить предстоящий саммит лидеров до одного 2,5 часового рабочего заседания: в нем примут участие 32 руководителя стран Альянса, которые будут обсуждать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. Это тот объем, которого требует от союзников Трампа.

Решение сократить программу приняли для того, чтобы Трамп не заскучал и не уехал раньше, объяснили три источника медиа, информированные о подготовке к саммиту.