Зеленский досрочно возвращается из Канады в Украину – CBC New, Суспільне

"Большая семерка" не выступила с единым заявлением о российско-украинской войне

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину. Об этом пишут CBC News и Суспільне со ссылкой на собеседников украинской делегации.

По данным канадских журналистов, президент сократил поездку после смертоносной бомбардировки Киева в ночь на 17 июня и решения президента США Дональда Трампа досрочно уехать с саммита G7.

Собеседник CBC News сообщил, что Зеленский возвращается в Киев после завершения переговоров в Кананаскисе. Он отменил пресс-конференцию, запланированную в Калгари.

Неназванный канадский чиновник сначала заявил Reuters, что Оттава якобы отказалась от планов опубликовать решительное заявление G7 о войне России против Украины после сопротивления со стороны Соединенных Штатов.

По словам собеседника CBC News, шесть лидеров были готовы "зайти далеко" в своих формулировках, но представители США хотели их смягчить.

Однако представитель премьер-министра Канады Марка Карни Эмили Уильямс позже заявила, что никакого предложенного заявления по Украине никогда не планировалось.