Зеленский досрочно возвращается из Канады в Украину – CBC New, Суспільне
Президент Владимир Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину. Об этом пишут CBC News и Суспільне со ссылкой на собеседников украинской делегации.
По данным канадских журналистов, президент сократил поездку после смертоносной бомбардировки Киева в ночь на 17 июня и решения президента США Дональда Трампа досрочно уехать с саммита G7.
Собеседник CBC News сообщил, что Зеленский возвращается в Киев после завершения переговоров в Кананаскисе. Он отменил пресс-конференцию, запланированную в Калгари.
Неназванный канадский чиновник сначала заявил Reuters, что Оттава якобы отказалась от планов опубликовать решительное заявление G7 о войне России против Украины после сопротивления со стороны Соединенных Штатов.
По словам собеседника CBC News, шесть лидеров были готовы "зайти далеко" в своих формулировках, но представители США хотели их смягчить.
Однако представитель премьер-министра Канады Марка Карни Эмили Уильямс позже заявила, что никакого предложенного заявления по Украине никогда не планировалось.
- Издание Axios писало, что Трамп может встретиться с Зеленским во время саммита G7 в Канаде.
- Однако американский президент досрочно покинул саммит.
- Как пишет Bloomberg, лидерам G7 не удалось убедить Трампа усилить позицию по отношению к России.