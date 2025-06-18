Зеленський достроково повертається із Канади до України – CBC New, Суспільне

"Велика сімка" не виступила з єдиною заявою про російсько-українську війну

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський скоротив свій візит до Канади й повертається до України. Про це пишуть CBC News і Суспільне із посиланням на співрозмовників в українській делегації.

За даними канадських журналістів, президент скоротив поїздку після смертоносного бомбардування Києва у ніч проти 17 червня та рішення президента США Дональда Трампа достроково поїхати з саміту G7.

Співрозмовник CBC News повідомив, що Зеленський повертається до Києва після завершення переговорів у Кананаскісі. Він скасував пресконференцію, заплановану в Калгарі.

Неназваний канадський чиновник спочатку заявив Reuters, що Оттава нібито відмовилася від планів опублікувати рішучу заяву G7 щодо війни Росії проти України після опору з боку Сполучених Штатів.

За словами співрозмовника CBC News, шестеро лідерів були готові "зайти далеко" у своїх формулюваннях, але представники США хотіли їх пом'якшити.

Однак представниця прем'єр-міністра Канади Марка Карні Емілі Вільямс пізніше заявила, що жодної запропонованої заяви щодо України ніколи не планувалося.