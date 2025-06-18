AFP: Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО в Гааге
Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщил собеседник в Офисе президента Украины.
"Решение будет принято в преддверии саммита. Это лишь график", – сообщил собеседник изданию, описав встречу как "возможность сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".
Дипломаты и чиновники НАТО сообщают, что Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров, который устраивает король Нидерландов вечером 24 июня, на котором, как ожидается, будет присутствовать и президент США Дональд Трамп.
Зеленский, по всей вероятности, также посетит форум, посвященный оборонной промышленности, который состоится на полях саммита.
В то же время официальной рабочей встречи между президентом Украины и 32 лидерами НАТО, как это было на предыдущем саммите Альянса в Вашингтоне, не будет, сообщил собеседник.
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