AFP: Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО в Гааге

Дипломаты и чиновники НАТО сообщают, что Зеленского, вероятно, пригласили на официальный ужин для лидеров

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщил собеседник в Офисе президента Украины.

"Решение будет принято в преддверии саммита. Это лишь график", – сообщил собеседник изданию, описав встречу как "возможность сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".

Дипломаты и чиновники НАТО сообщают, что Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров, который устраивает король Нидерландов вечером 24 июня, на котором, как ожидается, будет присутствовать и президент США Дональд Трамп.

Зеленский, по всей вероятности, также посетит форум, посвященный оборонной промышленности, который состоится на полях саммита.

В то же время официальной рабочей встречи между президентом Украины и 32 лидерами НАТО, как это было на предыдущем саммите Альянса в Вашингтоне, не будет, сообщил собеседник.