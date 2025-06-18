AFP: Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі

Дипломати та посадовці НАТО повідомляють, що Зеленського, ймовірно, запросили на офіційну вечерю для лідерів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський наразі планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Про це AFP повідомив співрозмовник в Офісі президента України.

"Рішення буде прийнято напередодні саміту. Це лише графік", – повідомив співрозмовник виданню, описавши зустріч як "можливість зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню".

Дипломати та посадовці НАТО повідомляють, що Зеленського запросили на офіційну вечерю для лідерів, яку влаштовує король Нідерландів увечері 24 червня, на якій, як очікується, буде присутній і президент США Дональд Трамп.

Зеленський, ймовірно, також відвідає форум, присвячений оборонній промисловості, який відбудеться на полях саміту.

Водночас офіційної робочої зустрічі між президентом України та 32 лідерами НАТО, як це було на попередньому саміті Альянсу у Вашингтоні, не буде, повідомив співрозмовник.