Відмова НАТО від обіцянки прийняти Україну стане ударом по репутації – президент Литви

Литва виступає за те, щоб запросити Україну на саміт НАТО у червні

Гітанас Науседа (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Якщо НАТО не виконає обіцянку щодо членства, дану Україні, це буде серйозним ударом по репутації Альянсу, вважає президент Литви Гітанас Науседа. Таку думку він висловив в ефірі радіостанції Žinių Radijas, цитує мовник LTR.

"Ми дуже чітко посилили текст про перспективи України в Альянсі принаймні на трьох останніх самітах НАТО. Тепер просто взяти й прибрати це все, ну, це дуже сильно зашкодить довірі до НАТО. Це було б серйозним ударом по репутації НАТО", – заявив Науседа.

Він додав, що Україну необхідно запросити на червневий саміт НАТО в Гаазі, щоб мати можливість представити власну позицію з цих питань.

Журналісти нагадали, що низка медіа з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що США не хочуть, щоб Україна була представлена на цьогорічному саміті. І Росія постійно висуває умову миру, щоб Україна не приєдналася до Альянсу.