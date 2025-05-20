Відмова НАТО від обіцянки прийняти Україну стане ударом по репутації – президент Литви
Якщо НАТО не виконає обіцянку щодо членства, дану Україні, це буде серйозним ударом по репутації Альянсу, вважає президент Литви Гітанас Науседа. Таку думку він висловив в ефірі радіостанції Žinių Radijas, цитує мовник LTR.
"Ми дуже чітко посилили текст про перспективи України в Альянсі принаймні на трьох останніх самітах НАТО. Тепер просто взяти й прибрати це все, ну, це дуже сильно зашкодить довірі до НАТО. Це було б серйозним ударом по репутації НАТО", – заявив Науседа.
Він додав, що Україну необхідно запросити на червневий саміт НАТО в Гаазі, щоб мати можливість представити власну позицію з цих питань.
Журналісти нагадали, що низка медіа з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що США не хочуть, щоб Україна була представлена на цьогорічному саміті. І Росія постійно висуває умову миру, щоб Україна не приєдналася до Альянсу.
- 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні відбувся саміт НАТО. На ньому ухвалили декларацію, в якій йдеться про невідворотність членства України в Альянсі.
- 12 лютого 2025 року міністр оборони США Гегсет повідомив, що звільнення України до кордонів перед 2014 роком та її вступ у НАТО є нереалістичними цілями.
- 27 лютого Трамп сказав, що Україна "може забути" про членство в Альянсі.
- 14 травня агентство ANSA писало, що у США нібито не підтримують ідею надіслати Зеленському запрошення на саміт НАТО у Гаазі в червні.