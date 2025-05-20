Отказ НАТО от обещания принять Украину станет ударом по репутации – президент Литвы
Если НАТО не выполнит обещание относительно членства, данное Украине, это будет серьезным ударом по репутации Альянса, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции Žinių Radijas, цитирует вещатель LTR.
"Мы очень четко усилили текст о перспективах Украины в Альянсе по крайней мере на трех последних саммитах НАТО. Теперь просто взять и убрать это все, ну это очень сильно навредит доверию к НАТО. Это было бы серьезным ударом по репутации НАТО", — заявил Науседа.
Он добавил, что Украину необходимо пригласить на июньский саммит НАТО в Гааге, чтобы иметь возможность представить свою позицию по этим вопросам.
Журналисты напомнили, что ряд медиа со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что США не хотят, чтобы Украина была представлена на саммите в этом году. И Россия постоянно выдвигает условие мира, чтобы Украина не присоединилась к Альянсу.
- 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне состоялся саммит НАТО. На нем была принята декларация, в которой говорится о неотвратимости членства Украины в Альянсе.
- 12 февраля 2025 года министр обороны США Хегсет сообщил, что освобождение Украины к границам перед 2014 годом и ее вступление в НАТО являются нереалистичными целями.
- 27 февраля Трамп сказал, что Украина "может забыть" о членстве в Альянсе.
- 14 мая агентство ANSA писало, что в США якобы не поддерживают идею послать Зеленскому приглашение на саммит НАТО в Гааге в июне.