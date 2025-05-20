Отказ НАТО от обещания принять Украину станет ударом по репутации – президент Литвы

Гитанас Науседа (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Если НАТО не выполнит обещание относительно членства, данное Украине, это будет серьезным ударом по репутации Альянса, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции Žinių Radijas, цитирует вещатель LTR.

"Мы очень четко усилили текст о перспективах Украины в Альянсе по крайней мере на трех последних саммитах НАТО. Теперь просто взять и убрать это все, ну это очень сильно навредит доверию к НАТО. Это было бы серьезным ударом по репутации НАТО", — заявил Науседа.

Он добавил, что Украину необходимо пригласить на июньский саммит НАТО в Гааге, чтобы иметь возможность представить свою позицию по этим вопросам.

Журналисты напомнили, что ряд медиа со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что США не хотят, чтобы Украина была представлена на саммите в этом году. И Россия постоянно выдвигает условие мира, чтобы Украина не присоединилась к Альянсу.