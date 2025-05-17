НАТО к 2030 году станет сильнее, а у России будет "ужасное похмелье" – Сикорский

Польский министр отметил, что члены Альянса в мирное время выделяют в два раза больше на оборону, чем РФ

Радослав Сикорский (Фото: EPA-EFE/Lukasz Gagulski)

НАТО было создано, чтобы сдерживать Россию, и к 2030 году страны Альянса станут сильнее. В то же время у России будет "похмелье", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети.

Он отметил, что НАТО потратило более 20 лет, пытаясь "европеизировать" Россию. Но Москва решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою "империю".

"Мы этого не допустим. До конца десятилетия мы будем сильнее, а у России будет ужасное похмелье", – подчеркнул Сикорский.

Также он отметил, что российский диктатор Владимир Путин еще не представляет, сколь дорого ему обойдется противостояние с НАТО. По словам Сикорского, экономика ЕС оценивается в $19 триллионов, а российская – в $2 триллиона.

С начала президентства Дональда Трампа европейские союзники удвоили свои расходы на оборону и намерены сделать это снова.

"Как Европа мы в мирном режиме выделяем в 2,5 раза больше, чем Россия в военном режиме. Вам просто нужно лучше тратить свои деньги", – резюмировал польский дипломат.