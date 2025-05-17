НАТО к 2030 году станет сильнее, а у России будет "ужасное похмелье" – Сикорский
НАТО было создано, чтобы сдерживать Россию, и к 2030 году страны Альянса станут сильнее. В то же время у России будет "похмелье", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети.
Он отметил, что НАТО потратило более 20 лет, пытаясь "европеизировать" Россию. Но Москва решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою "империю".
"Мы этого не допустим. До конца десятилетия мы будем сильнее, а у России будет ужасное похмелье", – подчеркнул Сикорский.
Также он отметил, что российский диктатор Владимир Путин еще не представляет, сколь дорого ему обойдется противостояние с НАТО. По словам Сикорского, экономика ЕС оценивается в $19 триллионов, а российская – в $2 триллиона.
С начала президентства Дональда Трампа европейские союзники удвоили свои расходы на оборону и намерены сделать это снова.
"Как Европа мы в мирном режиме выделяем в 2,5 раза больше, чем Россия в военном режиме. Вам просто нужно лучше тратить свои деньги", – резюмировал польский дипломат.
- 8 мая сообщалось, что Нидерланды готовятся к нападению России через год после завершения войны против Украины.
- 16 мая в МИД Литвы заявили, что саммит НАТО в Гааге должен гарантировать поддержку ВСУ.