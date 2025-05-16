Саммит НАТО в Гааге должен гарантировать поддержку ВСУ – МИД Литвы
Саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, должен гарантировать поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на брифинге в Анталье, куда он прибыл на встречу министров иностранных дел стран НАТО 15 мая.
По его словам, в первую очередь речь идет об утверждении 40 млрд евро помощи, которую страны Альянса анонсировали летом прошлого года.
"В Гааге мы должны договориться о 40 млрд евро военной помощи Украине. Сильные и хорошо оснащенные ВСУ являются лучшим сдерживающим фактором для России. Мы должны поддержать их, потому что это инвестиция в безопасность всей Европы", – заявил министр.
Будрис также ожидает, что саммит подтвердит предварительные договоренности о предстоящем вступлении Украины в Альянс.
"Членство Украины в НАТО – это лучший вариант безопасности не только для Украины, но и для Европы", – сказал министр.
По его мнению, следует пригласить на саммит НАТО в Гааге президента Владимира Зеленского, чтобы он лично услышал "твердое обязательство Альянса поддерживать Украину".
- Саммит в Гааге состоится 24-25 июня. Ожидалось, что вопрос приглашения украинского лидера на саммит НАТО могут обсудить министры иностранных дел в ходе неформальной встречи в Анталье.
- Также сообщалось, что в США якобы не поддерживают идею послать президенту Зеленскому приглашение на саммит НАТО.
- Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что решение о возможном участии Зеленского в саммите НАТО в Гааге должен принять генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.