Саммит НАТО в Гааге должен гарантировать поддержку ВСУ – МИД Литвы

Кястутис Будрис (Фото: @BudrysKestutis)

Саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, должен гарантировать поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на брифинге в Анталье, куда он прибыл на встречу министров иностранных дел стран НАТО 15 мая.

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По его словам, в первую очередь речь идет об утверждении 40 млрд евро помощи, которую страны Альянса анонсировали летом прошлого года.

"В Гааге мы должны договориться о 40 млрд евро военной помощи Украине. Сильные и хорошо оснащенные ВСУ являются лучшим сдерживающим фактором для России. Мы должны поддержать их, потому что это инвестиция в безопасность всей Европы", – заявил министр.

Будрис также ожидает, что саммит подтвердит предварительные договоренности о предстоящем вступлении Украины в Альянс.

"Членство Украины в НАТО – это лучший вариант безопасности не только для Украины, но и для Европы", – сказал министр.

По его мнению, следует пригласить на саммит НАТО в Гааге президента Владимира Зеленского, чтобы он лично услышал "твердое обязательство Альянса поддерживать Украину".