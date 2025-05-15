Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будет принимать Рютте – МИД Нидерландов
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что решение о возможном участии президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Гааге должен принять генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Об этом он сообщил на брифинге министров иностранных дел стран НАТО в Анталии.
Отвечая на вопросы журналистов о приглашении Зеленского и делегации на саммит, Вельдкамп сказал, что это не входит в компетенцию принимающей саммит страны.
"Я буду очень рад принимать президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но вопрос о приглашении решает генеральный секретарь НАТО", – сказал он.
Вельдкамп добавил, что саммит в июне будет "очень важным".
"Я считаю, это один из важнейших саммитов НАТО в новейшей истории НАТО", – сказал он.
По словам Вельдкампа, прежде всего на саммите будет обсуждаться увеличение расходов на оборону, особенно европейских союзников.
Саммит в Гааге состоится 24-25 июня. Ожидалось, что вопросы приглашения украинского лидера на саммит НАТО могут обсудить министры иностранных дел во время неформальной встречи в Анталии.
Также сообщалось, что в США якобы не поддерживают идею направить президенту Зеленскому приглашение на саммит НАТО.
- 30 апреля стало известно, что во время саммита НАТО в Гааге запретят полеты и ограничат судоходство в рамках мер безопасности.