Во время саммита НАТО в Гааге запретят полеты и ограничат судоходство

В Нидерландах утверждают, что мероприятие является крупнейшим саммитом, когда-либо проводившимся в стране

Иллюстративное фото: Robin Utrecht/EPA

Правительство Нидерландов введет запрет на полеты над Гаагой во время саммита НАТО 24-25 июня вместе с другими мерами безопасности, которые будут касаться большинства видов транспорта. Об этом сообщила газета Politico.

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Запрет на полеты вступит в силу 23 июня и охватит 16-километровый радиус вокруг города, где "воздушное движение вообще не будет разрешено, за исключением целей безопасности и экстренной медицинской помощи".

В саммите примут участие около 45 глав государств и правительств, в том числе президент США Дональд Трамп и многие европейские лидеры, а также около 90 министров иностранных дел и обороны.

Ожидается участие 8500 человек, включая 6000 чиновников, 2000 журналистов и 500 участников Общественного форума НАТО на полях саммита.

Ограничения на море также будут применяться в зоне более 22 километров от побережья близ Гааги, с ограниченным доступом, гарантированным для авторизованных рыболовов и туристических лодок в течение трех дней до саммита НАТО, и полным закрытием судоходства с 15:00 23 июня и до полночи 25 июня.

Более мягкие ограничения на полеты будут действовать в районе за пределами запретной зоны и в радиусе 93 километров от места проведения саммита, где будет позволено летать только крупным коммерческим авиалайнерам, если у них есть разрешение.

В Нидерландах утверждают, что мероприятие является крупнейшим саммитом, когда-либо проводившимся в стране.

Это будет первый саммит НАТО после того, как бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте занял пост генерального секретаря Альянса после ухода его предшественника Йенса Столтенберга.

24 мая 2024 года стало известно, что саммит НАТО в 2025 году состоится в нидерландском городе Гаага с 24 по 26 июня.

4 апреля 2025 года сообщалось, что Трамп посетит саммит НАТО в Гааге, который пройдет в июне.