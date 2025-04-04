Трамп посетит саммит НАТО в Гааге этим летом – глава МИД Польши

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент США Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Гааге, который пройдет в июне 2025 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время общения с журналистами в Брюсселе, передает Reuters.

Его спросили, привержен ли Трамп по-прежнему пятой статье НАТО и защите территорий стран-членов Альянса. На что Сикорский ответил утвердительно.

"Президент Трамп подтвердил это лидерам, это все еще актуально, и, насколько мы знаем, президент Трамп будет присутствовать на саммите в Гааге", – сказал он.

Отмечается, что политика лидера США в сфере безопасности "подорвала прежнюю уверенность" стран Европы в том, что Америка придет на помощь в случае нападения. Некоторые страны усомнились в приверженности Вашингтона принципу взаимной обороны.

Саммит НАТО пройдет в голландском городе с 24 по 26 июня.