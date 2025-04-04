Трамп відвідає саміт НАТО в Гаазі цього літа – глава МЗС Польщі
Президент США Дональд Трамп відвідає саміт НАТО у Гаазі, що відбудеться у червні 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування із журналістами у Брюсселі, передає Reuters.
Його запитали, чи відданий Трамп, як і раніше, п'ятій статті НАТО та захисту територій країн-членів Альянсу. На що Сікорський відповів ствердно.
"Президент Трамп підтвердив це лідерам, це ще актуально, і, наскільки ми знаємо, президент Трамп буде присутній на саміті в Гаазі", – сказав він.
Зазначається, що політика лідера США у сфері безпеки "підірвала колишню впевненість" країн Європи у тому, що Америка прийде на допомогу у разі нападу. Деякі країни засумнівалися у прихильності Вашингтона принципу взаємної оборони.
Саміт НАТО пройде у голландському місті з 24 до 26 червня.
- 3 квітня повідомлялося, що США закликають членів НАТО збільшити оборонні витрати на 5% ВВП.
- Держсекретар Рубіо запевнив, що США залишаться в НАТО і хочуть, щоб Альянс був сильнішим.
- Генсек НАТО також заявив, що США не мають наміру виводити війська з Європи.