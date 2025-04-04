Трамп відвідає саміт НАТО в Гаазі цього літа – глава МЗС Польщі

За словами польського міністра, лідер США, як і раніше, прихильний до принципів Альянсу про колективний захист

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент США Дональд Трамп відвідає саміт НАТО у Гаазі, що відбудеться у червні 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування із журналістами у Брюсселі, передає Reuters.

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Його запитали, чи відданий Трамп, як і раніше, п'ятій статті НАТО та захисту територій країн-членів Альянсу. На що Сікорський відповів ствердно.

"Президент Трамп підтвердив це лідерам, це ще актуально, і, наскільки ми знаємо, президент Трамп буде присутній на саміті в Гаазі", – сказав він.

Зазначається, що політика лідера США у сфері безпеки "підірвала колишню впевненість" країн Європи у тому, що Америка прийде на допомогу у разі нападу. Деякі країни засумнівалися у прихильності Вашингтона принципу взаємної оборони.

Саміт НАТО пройде у голландському місті з 24 до 26 червня.