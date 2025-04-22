В разведке Нидерландов заявили об усилении гибридных атак со стороны России

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Россия усугубляет свои гибридные атаки, направленные на подрыв общества в Нидерландах и их европейских союзниках. Об этом сообщило нидерландское военное разведывательное агентство MIVD, передает Reuters.

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По данным разведки, российские хакеры уже атаковали государственные службы Нидерландов.

"Мы видим, что российская угроза для Европы растет, в том числе после возможного прекращения войны против Украины", – заявил директор MIVD Питер Рисинк в ежегодном отчете агентства.

"Конфликт в серой зоне между войной и миром стал реальностью. Все больше государственные актеры пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Особенно Россия... все больше готова рисковать", — сказал он.

Министерство внутренних дел Нидерландов сообщило, что впервые обнаружило атаку российских хакеров на цифровую операционную систему государственной службы в прошлом году.

Кроме этого, была обнаружена российская кибероперация против критической инфраструктуры в Нидерландах, которая, вероятно, была подготовкой к диверсии.

Гибридные угрозы охватывают все – от физического саботажа критической инфраструктуры до кампаний по дезинформации. Разведка описала такие атаки, как сочетание традиционных актов шпионажа с кибератаками и другими попытками влияния и подрыва общества.

Агентство повторило свои предупреждения относительно шпионских действий российских структур, составляющих карты инфраструктуры в Северном море, а также актов саботажа, направленных на интернет-кабели, водо- и энергоснабжение.

16 февраля 2025 года WSJ писала, что у российских шпионских служб есть новое теневое подразделение, нацеленное на Запад и проводящее тайные атаки по всей Европе и в других государствах.

28 февраля CNN сообщал, что Россия рассматривает переговоры с администрацией Трампа о возобновлении дипломатического присутствия в США как возможность возобновить свою шпионскую сеть на Западе.