У розвідці Нідерландів заявили про посилення гібридних атак з боку Росії

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив суспільства в Нідерландах та їхніх європейських союзниках. Про це повідомило нідерландське військове розвідувальне агентство MIVD, передає Reuters.

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За даними розвідки, російські хакери вже атакували державні служби Нідерландів.

"Ми бачимо, що російська загроза Європі зростає, зокрема після можливого припинення війни проти України", – заявив директор MIVD Пітер Рісінк у щорічному звіті агентства.

"Конфлікт у сірій зоні між війною та миром став реальністю. Дедалі більше державні актори намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Особливо Росія... все більше готова йти на ризик", – сказав він.

Міністерство внутрішніх справ Нідерландів повідомило, що вперше виявило атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби минулого року.

Крім цього, було виявлено російську кібероперацію проти критичної інфраструктури в Нідерландах, яка, ймовірно, була підготовкою до диверсії.

Гібридні загрози охоплюють усе – від фізичного саботажу критичної інфраструктури до кампаній з дезінформації. Розвідка описала такі атаки як поєднання традиційних актів шпигунства з кібератаками та іншими спробами впливу та підриву суспільства.

Агентство повторило свої попередження щодо шпигунських дій російських структур, які складають карти інфраструктури в Північному морі, а також щодо актів саботажу, спрямованих на інтернет-кабелі, водо- та енергопостачання.

16 лютого 2025 року WSJ писала, що у російських шпигунських служб є новий тіньовий підрозділ, що націлений на Захід і проводить таємні атаки по всій Європі та в інших державах.

28 лютого CNN повідомляв, що Росія розглядає переговори з адміністрацією Трампа про відновлення дипломатичної присутності в США як можливість відновити свою шпигунську мережу на Заході.