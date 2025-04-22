У розвідці Нідерландів заявили про посилення гібридних атак з боку Росії
Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив суспільства в Нідерландах та їхніх європейських союзниках. Про це повідомило нідерландське військове розвідувальне агентство MIVD, передає Reuters.
За даними розвідки, російські хакери вже атакували державні служби Нідерландів.
"Ми бачимо, що російська загроза Європі зростає, зокрема після можливого припинення війни проти України", – заявив директор MIVD Пітер Рісінк у щорічному звіті агентства.
"Конфлікт у сірій зоні між війною та миром став реальністю. Дедалі більше державні актори намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Особливо Росія... все більше готова йти на ризик", – сказав він.
Міністерство внутрішніх справ Нідерландів повідомило, що вперше виявило атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби минулого року.
Крім цього, було виявлено російську кібероперацію проти критичної інфраструктури в Нідерландах, яка, ймовірно, була підготовкою до диверсії.
Гібридні загрози охоплюють усе – від фізичного саботажу критичної інфраструктури до кампаній з дезінформації. Розвідка описала такі атаки як поєднання традиційних актів шпигунства з кібератаками та іншими спробами впливу та підриву суспільства.
Агентство повторило свої попередження щодо шпигунських дій російських структур, які складають карти інфраструктури в Північному морі, а також щодо актів саботажу, спрямованих на інтернет-кабелі, водо- та енергопостачання.
- 16 лютого 2025 року WSJ писала, що у російських шпигунських служб є новий тіньовий підрозділ, що націлений на Захід і проводить таємні атаки по всій Європі та в інших державах.
- 28 лютого CNN повідомляв, що Росія розглядає переговори з адміністрацією Трампа про відновлення дипломатичної присутності в США як можливість відновити свою шпигунську мережу на Заході.