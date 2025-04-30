Під час саміту НАТО в Гаазі заборонять польоти й обмежать судноплавство

У Нідерландах стверджують, що захід є найбільшим самітом, який коли-небудь проводився в країні

Ілюстративне фото: Robin Utrecht/EPA

Уряд Нідерландів запровадить заборону польотів над Гаагою під час саміту НАТО 24-25 червня разом з іншими заходами безпеки, які стосуватимуться більшості видів транспорту. Про це повідомила газета Politico.

Заборона на польоти набуде чинності 23 червня й охопить 16-кілометровий радіус навколо міста, де "повітряний рух взагалі не буде дозволений, за винятком цілей безпеки та екстреної медичної допомоги".

У саміті візьмуть участь близько 45 глав держав і урядів, у тому числі президент США Дональд Трамп і багато європейських лідерів, а також близько 90 міністрів закордонних справ і оборони.

Очікується участь 8500 осіб, зокрема 6000 урядовців, 2000 журналістів і 500 учасників Громадського форуму НАТО на полях саміту.

Обмеження на морі також застосовуватимуться в зоні понад 22 кілометрів від узбережжя поблизу Гааги, з обмеженим доступом, гарантованим для авторизованих рибалок і туристичних човнів протягом трьох днів до саміту НАТО, і повним закриттям судноплавства з 15:00 23 червня та до опівночі 25 червня.

Більш м’які обмеження на польоти діятимуть у районі за межами забороненої зони та в радіусі 93 кілометрів від місця проведення саміту, де буде дозволено літати лише великим комерційним авіалайнерам, якщо у них є дозвіл.

У Нідерландах стверджують, що захід є найбільшим самітом, який коли-небудь проводився в країні.

Це буде перший саміт НАТО після того, як колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обійняв посаду генерального секретаря Альянсу після відходу його попередника Єнса Столтенберга.

24 травня 2024 року стало відомо, що саміт НАТО у 2025 році відбудеться у нідерландському місті Гаага з 24 до 26 червня.

4 квітня 2025 року повідомлялося, що Трамп відвідає саміт НАТО у Гаазі, що відбудеться у червні.