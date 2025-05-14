ANSA: США против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге
В США якобы не поддерживают идею направить президенту Владимиру Зеленскому приглашение на саммит НАТО в Гааге 24 июня. Об этом агентству ANSA сообщил неназванный дипломатический собеседник союзников.
"Почти все союзники выразили сомнения относительно этого выбора в Вашингтоне", – сказал он.
Сообщается, что приглашение на участие в саммите сейчас направлены только четырем странам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.
Ожидается, что вопрос приглашение украинского лидера на саммит НАТО могут обсудить министры иностранных дел на неформальной встрече в Анталье, которая состоится вечером 14 мая.
Саммит состоится 24-25 июня.
- 30 апреля стало известно, что во время саммита НАТО в Гааге запретят полеты и ограничат судоходство в рамках мер безопасности.
- 11 мая сообщалось, что госсекретарь США Рубио поедет в Турцию говорить с министрами стран НАТО. Среди тем – окончание войны России против Украины.