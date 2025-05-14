ANSA: США против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Отмечается, что союзники сомневаются в правильности позиции США

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В США якобы не поддерживают идею направить президенту Владимиру Зеленскому приглашение на саммит НАТО в Гааге 24 июня. Об этом агентству ANSA сообщил неназванный дипломатический собеседник союзников.

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"Почти все союзники выразили сомнения относительно этого выбора в Вашингтоне", – сказал он.

Сообщается, что приглашение на участие в саммите сейчас направлены только четырем странам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

Ожидается, что вопрос приглашение украинского лидера на саммит НАТО могут обсудить министры иностранных дел на неформальной встрече в Анталье, которая состоится вечером 14 мая.

Саммит состоится 24-25 июня.