ANSA: США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

Зазначається, що союзники сумніваються у правильності позиції США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У США нібито не підтримують ідею надіслати президенту Володимиру Зеленському запрошення на саміт НАТО у Гаазі 24 червня. Про це агенції ANSA повідомив неназваний дипломатичний співрозмовник союзників.

"Майже всі союзники висловили сумніви щодо цього вибору у Вашингтоні", – сказав він.

Повідомляється, що запрошення на участь у саміті зараз надіслано лише чотирьом країнам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.

Очікується, що питання запрошення українського лідера на саміт НАТО можуть обговорити міністри закордонних справ під час неформальної зустрічі в Анталії, яка відбудеться увечері 14 травня.

Саміт відбудеться 24-25 червня.