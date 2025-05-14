ANSA: США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі
У США нібито не підтримують ідею надіслати президенту Володимиру Зеленському запрошення на саміт НАТО у Гаазі 24 червня. Про це агенції ANSA повідомив неназваний дипломатичний співрозмовник союзників.
"Майже всі союзники висловили сумніви щодо цього вибору у Вашингтоні", – сказав він.
Повідомляється, що запрошення на участь у саміті зараз надіслано лише чотирьом країнам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.
Очікується, що питання запрошення українського лідера на саміт НАТО можуть обговорити міністри закордонних справ під час неформальної зустрічі в Анталії, яка відбудеться увечері 14 травня.
Саміт відбудеться 24-25 червня.
- 30 квітня стало відомо, що під час саміту НАТО в Гаазі заборонять польоти та обмежать судноплавство в рамках заходів безпеки.
- 11 травня повідомлялося, що держсекретар США Рубіо поїде до Туреччини розмовляти з міністрами країн НАТО. Серед тем – закінчення війни Росії проти України.