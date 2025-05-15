Рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО ухвалюватиме Рютте – МЗС Нідерландів

Каспар Вельдкамп (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що рішення щодо можливої участі президента Володимира Зеленського у саміті НАТО в Гаазі має ухвалити генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Про це він повідомив під час брифінгу міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно запрошення Зеленського та делегації на саміт, Вельдкамп сказав, що це не входить в компетенцію країни, що приймає саміт.

"Я буду дуже радий приймати президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але питання про запрошення вирішує генеральний секретар НАТО", – сказав він.

Вельдкамп додав, що саміт у червні буде "дуже важливим".

"Я вважаю, це один із найважливіших самітів НАТО в новітній історії НАТО", – сказав він.

За словами Вельдкампа, перш за все на саміті буде обговорюватися збільшення витрат на оборону, особливо європейських союзників.

Саміт у Гаазі відбудеться 24-25 червня. Очікувалося, що питання запрошення українського лідера на саміт НАТО можуть обговорити міністри закордонних справ під час неформальної зустрічі в Анталії.

Також повідомлялося, що у США нібито не підтримують ідею надіслати президенту Зеленському запрошення на саміт НАТО.