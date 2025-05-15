Рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО ухвалюватиме Рютте – МЗС Нідерландів
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що рішення щодо можливої участі президента Володимира Зеленського у саміті НАТО в Гаазі має ухвалити генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Про це він повідомив під час брифінгу міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії.
Відповідаючи на запитання журналістів стосовно запрошення Зеленського та делегації на саміт, Вельдкамп сказав, що це не входить в компетенцію країни, що приймає саміт.
"Я буду дуже радий приймати президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але питання про запрошення вирішує генеральний секретар НАТО", – сказав він.
Вельдкамп додав, що саміт у червні буде "дуже важливим".
"Я вважаю, це один із найважливіших самітів НАТО в новітній історії НАТО", – сказав він.
За словами Вельдкампа, перш за все на саміті буде обговорюватися збільшення витрат на оборону, особливо європейських союзників.
Саміт у Гаазі відбудеться 24-25 червня. Очікувалося, що питання запрошення українського лідера на саміт НАТО можуть обговорити міністри закордонних справ під час неформальної зустрічі в Анталії.
Також повідомлялося, що у США нібито не підтримують ідею надіслати президенту Зеленському запрошення на саміт НАТО.
- 30 квітня стало відомо, що під час саміту НАТО в Гаазі заборонять польоти та обмежать судноплавство у межах заходів безпеки.