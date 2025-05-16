Саміт НАТО у Гаазі має гарантувати підтримку ЗСУ – МЗС Литви

Кястутіс Будрис вважає, що президента Зеленського потрібно запросити на саміт членів Альянсу

Кястутіс Будрис (Фото: @BudrysKestutis)

Саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня у Гаазі, має гарантувати підтримку Збройних Сил України. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис на брифінгу в Антальї, куди він прибув на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО 15 травня.

За його словами, перш за все йдеться про затвердження 40 млрд євро допомоги, яку країни Альянсу анонсували влітку минулого року.

"У Гаазі ми повинні домовитися про 40 млрд євро військової допомоги Україні. Сильні та добре оснащені ЗСУ є найкращим стримувальним фактором для Росії. Ми повинні підтримати їх, бо це інвестиція в безпеку всієї Європи", – заявив міністр.

Будрис також очікує, що саміт підтвердить попередні домовленості про майбутній вступ України до Альянсу.

"Членство України в НАТО – це найкращий варіант безпеки не лише для України, а й для Європи", – сказав міністр.

На його думку, слід запросити на саміт НАТО в Гаазі президента Володимира Зеленського, щоб він особисто почув "тверде зобов'язання Альянсу підтримувати Україну".