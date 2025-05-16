Саміт НАТО у Гаазі має гарантувати підтримку ЗСУ – МЗС Литви
Саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня у Гаазі, має гарантувати підтримку Збройних Сил України. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис на брифінгу в Антальї, куди він прибув на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО 15 травня.
За його словами, перш за все йдеться про затвердження 40 млрд євро допомоги, яку країни Альянсу анонсували влітку минулого року.
"У Гаазі ми повинні домовитися про 40 млрд євро військової допомоги Україні. Сильні та добре оснащені ЗСУ є найкращим стримувальним фактором для Росії. Ми повинні підтримати їх, бо це інвестиція в безпеку всієї Європи", – заявив міністр.
Будрис також очікує, що саміт підтвердить попередні домовленості про майбутній вступ України до Альянсу.
"Членство України в НАТО – це найкращий варіант безпеки не лише для України, а й для Європи", – сказав міністр.
На його думку, слід запросити на саміт НАТО в Гаазі президента Володимира Зеленського, щоб він особисто почув "тверде зобов'язання Альянсу підтримувати Україну".
- Саміт у Гаазі відбудеться 24-25 червня. Очікувалося, що питання запрошення українського лідера на саміт НАТО можуть обговорити міністри закордонних справ під час неформальної зустрічі в Антальї.
- Також повідомлялося, що у США нібито не підтримують ідею надіслати президенту Зеленському запрошення на саміт НАТО.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що рішення щодо можливої участі Зеленського у саміті НАТО в Гаазі має ухвалити генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.