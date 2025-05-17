НАТО до 2030 року стане сильнішим, а у Росії буде "жахливе похмілля" – Сікорський

Польський міністр зазначив, що члени Альянсу в мирний час виділяють удвічі більше на оборону, ніж РФ

Радослав Сікорський (Фото: EPA-EFE/Lukasz Gagulski)

НАТО було створене, щоб стримувати Росію, і до 2030 року країни Альянсу стануть сильнішими. Водночас у Росії буде "похмілля", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі.

Він зазначив, що НАТО витратило понад 20 років, намагаючись "європеїзувати" Росію. Але Москва вирішила відмовитися від усього цього та спробувати відбудувати свою "імперію".

"Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми будемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля", – підкреслив Сікорський.

Також він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін ще не уявляє, наскільки дорого йому обійдеться протистояння з НАТО. За словами Сікорського, економіка ЄС оцінюється в $19 трильйонів, а російська – у $2 трильйони.

З початку президентства Дональда Трампа європейські союзники подвоїли свої витрати на оборону і планують зробити це знову.

"Як Європа, ми в мирному режимі виділяємо у 2,5 раза більше, ніж Росія у воєнному режимі. Все, що потрібно – це краще витрачати гроші", – резюмував польський дипломат.