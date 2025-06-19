Трамп завчасно залишив G7 частково через Макрона та Зеленського, тепер НАТО скорочує саміт – FT

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Рішення президента США Дональда Трампа залишити саміт G7 у перший же день частково було пов'язано з його роздратуванням керівником Франції Емманюелем Макроном і відсутністю інтересу бачитися з українським колегою Володимиром Зеленським. Тепер же НАТО скоротило майбутній саміт у Гаазі, аби ця ситуація не повторилася, повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела

Трамп пояснював свій від'їзд із G7 тим, що йому потрібно повернутися до Вашингтона, аби розібратися з конфліктом між Ізраїлем та Іраном. Водночас люди, знайомі з процесом переговорів, заявили FT, що рішення президента США частково було зумовлено роздратуванням на Макрона: той під час поїздки на саміт здійснив візит до Гренландії, на яку претендує керівник Штатів.

Також, стверджують співбесідники, передчасний від'їзд був пов'язаний з відсутністю у Трампа інтересу до зустрічі з Зеленським, що мала відбутися на другий день саміту.

Тепер же в НАТО вирішили скоротити майбутній саміт лідерів до одного 2,5 годинного робочого засідання: у ньому візьмуть участь 32 керівники країн Альянсу, які обговорюватимуть збільшення витрат на оборону до 5% ВВП. Це той обсяг, якого вимагає від союзників Трамп.

Рішення скоротити програму ухвалили для того, щоб Трамп не занудьгував і не поїхав раніше, пояснили три джерела медіа, поінформовані про підготовку до саміту.