Макрон прибув до Гренландії

Медіа називають це відповіддю Трампу, а президент Франції напряму не згадує американського колегу та Штати

Метте Фредеріксен, Емманюель Макрон та Єнс-Фредерік Нільсен (Фото: Mads Claus Rasmussen / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон разом з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен відвідують автономну Гренландію. Візит відбувається у час, коли напруженість між США, Гренландією та Данією все ще відчутна через прагнення американського президента Дональда Трампа захопити острів, передає данський суспільний мовник DR.

"Я прибув до Гренландії з посланням солідарності, підтримки та дружби", – заявив Макрон після прибуття.

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Президент Франції зазначив, що "дуже радий бути тут і отримати розуміння всіх питань", й навів як приклади зміну клімату та економічний розвиток. Політик не згадував Штати або Трампа напряму, але DR зазначає, що цей візит є "прямою відповіддю на погрози Дональда Трампа захопити" Гренландію. Про це ж пишуть й інші західні медіа.

Макрон, Фредеріксен та прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен для проведення робочої зустрічі прибули на судно "Нільс Юель", який є одним з трьох фрегатів типу "Івер Гюітфельд" збройних сил Данії. Це найбільші та найпотужніші військові кораблі королівства.

Відколи Макрон став президентом вісім років тому, він наполегливо працює над тим, аби Франція та Європа стали більш незалежними від США як у безпековому, так і в економічному сенсі.

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Також Франція має власні сильні зобов'язання стосовно Арктики: країна пообіцяла інвестувати один мільярд євро у полярні дослідження до 2030 року.

Також Франція є одним з шести країн, які не належать до цього регіону, але є постійними спостерігачами в Арктичній раді.

Це міжурядовий форум високого рівня, членами якого є США, Росія, Канада, Данія (також представляє Гренландію та Фарерські острови), Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція.