"Ми не шпигуємо за друзями". Глава МЗС Данії викликав американського посла після статті WSJ
Ларс Локке Расмуссен (Фото: ЕРА / Thomas Traasdahl)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен викликав американського посла після того, як газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал, у якому зазначила, що США посилюють розвіддіяльність у Гренландії. Про це пише DR.

Расмуссен зазначив, що не може підтвердити правдивість статті WSJ. Водночас він визнав, що матеріал його непокоїть.

"Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Тому що ми не шпигуємо за друзями. Я не можу знати, чи це відбувається, бо про це написано в газеті. Але ті, хто висловлюється, не дуже рішуче спростовують це. І це мене турбує", – сказав дипломат.

Своє рішення викликати американського посла Расмуссен пояснив тим, що особиста зустріч з ним зможе прояснити, чи є повідомлення журналістів правдою.

"Це дуже тривожно, якщо хтось має такий підхід, як зараз, для отримання розвідувальних даних у Данії та Гренландії", – підсумував він.

  • 23 грудня 2024 року президент США Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для Сполучених Штатів.
  • 7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу для цього. 30 березня він знову не виключив застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.
  • 21 січня Трамп зазначив, що США потрібна Гренландія для міжнародної безпеки, бо там усюди судна Росії й Китаю.
Читайте також
Данія посилює контроль за танкерами тіньового флоту Росії
посолданіягренландіяЛарс Локке Расмуссен