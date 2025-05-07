"Ми не шпигуємо за друзями". Глава МЗС Данії викликав американського посла після статті WSJ

Раніше газета WSJ писала, що американським розвідувальним відомствам доручили посилити збір інформації про ситуацію в Гренландії

Ларс Локке Расмуссен (Фото: ЕРА / Thomas Traasdahl)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен викликав американського посла після того, як газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал, у якому зазначила, що США посилюють розвіддіяльність у Гренландії. Про це пише DR.

Расмуссен зазначив, що не може підтвердити правдивість статті WSJ. Водночас він визнав, що матеріал його непокоїть.

"Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Тому що ми не шпигуємо за друзями. Я не можу знати, чи це відбувається, бо про це написано в газеті. Але ті, хто висловлюється, не дуже рішуче спростовують це. І це мене турбує", – сказав дипломат.

Своє рішення викликати американського посла Расмуссен пояснив тим, що особиста зустріч з ним зможе прояснити, чи є повідомлення журналістів правдою.

"Це дуже тривожно, якщо хтось має такий підхід, як зараз, для отримання розвідувальних даних у Данії та Гренландії", – підсумував він.

23 грудня 2024 року президент США Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для Сполучених Штатів.

7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу для цього. 30 березня він знову не виключив застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.

21 січня Трамп зазначив, що США потрібна Гренландія для міжнародної безпеки, бо там усюди судна Росії й Китаю.