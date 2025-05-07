"Мы не шпионим за друзьями". Глава МИД Дании вызвал американского посла после статьи WSJ

Ларс Лёкке Расмуссен (Фото: ЕРА / Thomas Traasdahl)

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского посла после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором указала, что США усиливают разведдеятельность в Гренландии. Об этом пишет DR.

Расмуссен отметил, что не может подтвердить правдивость статьи WSJ. В то же время он признал, что материал его беспокоит.

"Я прочитал статью, и она меня очень беспокоит. Потому что мы не шпионим за друзьями. Я не могу знать, происходит ли это, потому что об этом написано в газете. Но те, кто высказывается, не очень решительно опровергают это. И это меня беспокоит", – сказал дипломат.

Свое решение вызвать американского посла Расмуссен объяснил тем, что личная встреча с ним сможет прояснить, являются ли сообщения журналистов правдой.

"Это очень тревожно, если кто-то имеет такой подход, как сейчас, для получения разведывательных данных в Дании и Гренландии", – подытожил он.

23 декабря 2024 года президент США Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для Соединенных Штатов.

7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.

21 января Трамп отметил, что США нужна Гренландия для международной безопасности, потому что там повсюду суда России и Китая.