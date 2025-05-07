"Мы не шпионим за друзьями". Глава МИД Дании вызвал американского посла после статьи WSJ
Ларс Лёкке Расмуссен (Фото: ЕРА / Thomas Traasdahl)

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского посла после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором указала, что США усиливают разведдеятельность в Гренландии. Об этом пишет DR.

Расмуссен отметил, что не может подтвердить правдивость статьи WSJ. В то же время он признал, что материал его беспокоит.

"Я прочитал статью, и она меня очень беспокоит. Потому что мы не шпионим за друзьями. Я не могу знать, происходит ли это, потому что об этом написано в газете. Но те, кто высказывается, не очень решительно опровергают это. И это меня беспокоит", – сказал дипломат.

Свое решение вызвать американского посла Расмуссен объяснил тем, что личная встреча с ним сможет прояснить, являются ли сообщения журналистов правдой.

"Это очень тревожно, если кто-то имеет такой подход, как сейчас, для получения разведывательных данных в Дании и Гренландии", – подытожил он.

  • 23 декабря 2024 года президент США Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для Соединенных Штатов.
  • 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.
  • 21 января Трамп отметил, что США нужна Гренландия для международной безопасности, потому что там повсюду суда России и Китая.
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