Трамп заявил, что не исключает возможность аннексии Гренландии военным путем

Президент США добавил, что его не волнует реакция мира и в частности России, которая может увидеть в этом дополнительный стимул для агрессии.

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения аннексировать Гренландию и не исключил применения военной силы. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

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"Мы получим Гренландию. Да, 100%", – сказал Трамп.

По его словам, существует "хорошая вероятность того, что мы сможем сделать это без военной силы", но он "не снимает со стола" и силовой вариант.

Отвечая на вопрос о том, какое сообщение Россия и остальной мир получит после аннексии Соединенными Штатами Гренландии, Трамп ответил, что его это не беспокоит.

"Я об этом не думаю. Меня это не волнует. Гренландия – это совсем отдельная тема, очень другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила", – заявил он.