Трамп заявив, що не виключає можливість анексії Гренландії військовим шляхом

Президент США додав, що його не хвилює реакція світу і, зокрема, Росії, яка може побачити в цьому додатковий стимул для агресії

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив наміри анексувати Гренландію та не виключив застосування для цього військової сили. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC News.

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"Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%", – сказав Трамп.

За його словами, існує "хороша ймовірність того, що ми зможемо зробити це без військової сили", але він "не знімає зі столу" і силовий варіант.

Відповідаючи на запитання про те, яке повідомлення Росія та решта світу отримає після анексії Сполученими Штатами Гренландії, Трамп відповів, що його це не турбує.

"Я про це не думаю. Мене це не хвилює. Гренландія – це зовсім окрема тема, дуже інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека та сила", – заявив він.