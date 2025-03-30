Трамп заявив, що не виключає можливість анексії Гренландії військовим шляхом
Президент США Дональд Трамп підтвердив наміри анексувати Гренландію та не виключив застосування для цього військової сили. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC News.
"Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%", – сказав Трамп.
За його словами, існує "хороша ймовірність того, що ми зможемо зробити це без військової сили", але він "не знімає зі столу" і силовий варіант.
Відповідаючи на запитання про те, яке повідомлення Росія та решта світу отримає після анексії Сполученими Штатами Гренландії, Трамп відповів, що його це не турбує.
"Я про це не думаю. Мене це не хвилює. Гренландія – це зовсім окрема тема, дуже інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека та сила", – заявив він.
- 30 січня 2025 року держсекретар США заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт".
- 12 березня у Гренландії відбулися вибори до парламенту. Перемогла партія Demokraatit, яку вважають прихильниками поступового проголошення незалежності від Данії.
- 13 березня Трамп не виключив, що анексія Гренландії може статися.
- 16 березня у Гренландії відбулися протести проти Трампа з гаслами "Yankee, go home".
- 28 березня в Ході візиту до Гренландії Джей Ді Венс не виключив використання військових заходів для встановлення американського контролю над Гренландією, але заявив, що в цьому не буде потреби, якщо мешканці острова вирішать відділитися від Данії та "укласти угоду" зі Штатами.