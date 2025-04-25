У Демократичній партії сумніваються, що Конгрес підтримає вторгнення в Гренландію

Гакім Джеффріс (Фото: Will Oliver/EPA)

Конгрес Сполучених Штатів навряд чи підтримає будь-яке вторгнення в самоврядну Гренландію, яка входить до складу Данії. Про це повідомив головний демократ у Палаті представників Гакім Джеффріс під час візиту до Копенгагена в п’ятницю, 25 квітня, передає агентство Reuters.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово заявляв про плани захопили арктичний острів і не виключив застосування сили для цього.

"Я не вірю, що в Конгресі існує справжня двопартійна підтримка для агресивних дій щодо Гренландії", – заявив журналістам Джеффріс.

"Вам доведеться запитати наших колег-республіканців, але я не бачив, щоб серйозні республіканські члени Конгресу підтримували ідею щодо того, що ми повинні здійснити вторгнення в Гренландію", – продовжив він.

Джеффріс заявив, що Данія є важливим союзником США у побудові порядку, заснованого на правилах, і нагадав про двосторонню оборонну угоду 1951 року.

"Ця угода все ще чинна, вона діє, і лідери Данії чітко заявили, що вона залишається в силі", – сказав демократ.

25 квітня Данію відвідали члени Конгресу від обох партій. Вони провели переговори з прем'єркою країни Метте Фредеріксен та міністром оборони Троельсом Люндом Поульсеном.