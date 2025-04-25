У Данії заявили, що Росія поширювала фейки про Гренландію, щоб розпалити ворожнечу зі США

Операція відбулася в січні в розпал дипломатичної суперечки між Данією та США

Гренландія (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Служба оборонної розвідки Данії стверджує, що Росія намагалася розпалити напруженість між Вашингтоном і Копенгагеном, поширюючи фейкові новини про Гренландію на початку цього року. Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Мережа, що діє від імені російського уряду, поширила в соціальних мережах неправдиву історію, в якій данський член парламенту нібито стверджував, що країна хотіла отримати допомогу Росії, щоб зупинити приєднання Гренландії до США, йдеться у повідомленні.

Ця кампанія була частиною ширшої спроби "посіяти розбрат" у відносинах між членами НАТО і підірвати підтримку України з боку Заходу.

Російський уряд не відразу відповів на запит Bloomberg про коментар.

Операція відбулася в січні в розпал дипломатичної суперечки між Данією та США після того, як президент Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче взяти під контроль арктичний острів.

Трамп стверджував, що йому потрібна Гренландія з метою забезпечення безпеки, і нещодавно заявив, що 100% отримає цю територію.

У лютому розвідка Данії повідомляла, що активізація дебатів щодо Гренландії призвела до збільшення поширення дезінформації, і попередила про загрозу операцій впливу, пов’язаних з виборами на острові в березні.

Пізніше було зазначено, що голосування відбулося "без будь-яких підготовлених, систематичних або скоординованих кампаній впливу з боку іноземних спецслужб".

23 грудня 2024 року Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для США.

7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу для цього. 30 березня він знову не виключив застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.

21 січня Трамп зазначив, що США потрібна Гренландія для міжнародної безпеки, бо там усюди судна Росії й Китаю.