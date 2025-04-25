У Данії заявили, що Росія поширювала фейки про Гренландію, щоб розпалити ворожнечу зі США
Служба оборонної розвідки Данії стверджує, що Росія намагалася розпалити напруженість між Вашингтоном і Копенгагеном, поширюючи фейкові новини про Гренландію на початку цього року. Про це повідомило агентство Bloomberg.
Мережа, що діє від імені російського уряду, поширила в соціальних мережах неправдиву історію, в якій данський член парламенту нібито стверджував, що країна хотіла отримати допомогу Росії, щоб зупинити приєднання Гренландії до США, йдеться у повідомленні.
Ця кампанія була частиною ширшої спроби "посіяти розбрат" у відносинах між членами НАТО і підірвати підтримку України з боку Заходу.
Російський уряд не відразу відповів на запит Bloomberg про коментар.
Операція відбулася в січні в розпал дипломатичної суперечки між Данією та США після того, як президент Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче взяти під контроль арктичний острів.
Трамп стверджував, що йому потрібна Гренландія з метою забезпечення безпеки, і нещодавно заявив, що 100% отримає цю територію.
У лютому розвідка Данії повідомляла, що активізація дебатів щодо Гренландії призвела до збільшення поширення дезінформації, і попередила про загрозу операцій впливу, пов’язаних з виборами на острові в березні.
Пізніше було зазначено, що голосування відбулося "без будь-яких підготовлених, систематичних або скоординованих кампаній впливу з боку іноземних спецслужб".
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для США.
- 7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу для цього. 30 березня він знову не виключив застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.
- 21 січня Трамп зазначив, що США потрібна Гренландія для міжнародної безпеки, бо там усюди судна Росії й Китаю.