В Дании заявили, что Россия распространяла фейки о Гренландии, чтобы разжечь вражду с США
Служба оборонной разведки Дании утверждает, что Россия пыталась разжечь напряженность между Вашингтоном и Копенгагеном, распространяя фейковые новости о Гренландии в начале этого года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Действующая от имени российского правительства сеть распространила в социальных сетях ложную историю, в которой датский член парламента якобы утверждал, что страна хотела получить помощь России, чтобы остановить присоединение Гренландии к США, говорится в сообщении.
Эта кампания была частью более широкой попытки "посеять раздор" в отношениях между членами НАТО и подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
Российское правительство не сразу ответило на запрос Bloomberg о комментариях.
Операция прошла в январе в разгар дипломатического спора между Данией и США после того, как президент Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет взять под контроль арктический остров.
Трамп утверждал, что ему нужна Гренландия для обеспечения безопасности, и недавно заявил, что 100% получит эту территорию.
В феврале разведка Дании сообщала, что активизация дебатов по Гренландии привела к увеличению распространения дезинформации, и предупредила об угрозе операций влияния, связанных с выборами на острове в марте.
Позже было отмечено, что голосование состоялось "без каких-либо подготовленных, систематических или скоординированных кампаний влияния со стороны иностранных спецслужб".
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США.
- 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.
- 21 января Трамп отметил, что США нужна Гренландия для международной безопасности, потому что там повсюду суда России и Китая.