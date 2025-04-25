В Дании заявили, что Россия распространяла фейки о Гренландии, чтобы разжечь вражду с США

Операция состоялась в январе в разгар дипломатического спора между Данией и США

Гренландия (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Служба оборонной разведки Дании утверждает, что Россия пыталась разжечь напряженность между Вашингтоном и Копенгагеном, распространяя фейковые новости о Гренландии в начале этого года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Действующая от имени российского правительства сеть распространила в социальных сетях ложную историю, в которой датский член парламента якобы утверждал, что страна хотела получить помощь России, чтобы остановить присоединение Гренландии к США, говорится в сообщении.

Эта кампания была частью более широкой попытки "посеять раздор" в отношениях между членами НАТО и подорвать поддержку Украины со стороны Запада.

Российское правительство не сразу ответило на запрос Bloomberg о комментариях.

Операция прошла в январе в разгар дипломатического спора между Данией и США после того, как президент Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет взять под контроль арктический остров.

Трамп утверждал, что ему нужна Гренландия для обеспечения безопасности, и недавно заявил, что 100% получит эту территорию.

В феврале разведка Дании сообщала, что активизация дебатов по Гренландии привела к увеличению распространения дезинформации, и предупредила об угрозе операций влияния, связанных с выборами на острове в марте.

Позже было отмечено, что голосование состоялось "без каких-либо подготовленных, систематических или скоординированных кампаний влияния со стороны иностранных спецслужб".

23 декабря 2024 года Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США.

7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.

21 января Трамп отметил, что США нужна Гренландия для международной безопасности, потому что там повсюду суда России и Китая.