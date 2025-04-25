В Демократической партии сомневаются, что Конгресс поддержит вторжение на Гренландию

Хаким Джеффрис (Фото: Will Oliver/EPA)

Конгресс Соединенных Штатов вряд ли поддержит любое вторжение на самоуправляющуюся Гренландию, входящую в состав Дании. Об этом сообщил главный демократ в Палате представителей Хаким Джеффрис во время визита в Копенгаген в пятницу, 25 апреля, передает агентство Reuters.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах захватить арктический остров и не исключил применения силы для этого.

"Я не верю, что в Конгрессе существует настоящая двухпартийная поддержка для агрессивных действий в отношении Гренландии", — заявил журналистам Джеффрис.

"Вам придется спросить наших коллег-республиканцев, но я не видел, чтобы серьезные республиканские члены Конгресса поддерживали идею о том, что мы должны совершить вторжение в Гренландию", — продолжил он.

Джеффрис заявил, что Дания является важным союзником США в построении порядка, основанного на правилах, и напомнил о двустороннем оборонном соглашении 1951 года.

"Это соглашение все еще действительна, оно действует, и лидеры Дании четко заявили, что оно остается в силе", – сказал демократ.

25 апреля Данию посетили члены Конгресса от обеих партий. Они провели переговоры с премьером страны Метте Фредериксен и министром обороны Троэльсом Люндом Поульсеном.