Макрон прибыл в Гренландию
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посещают автономную Гренландию. Визит происходит в то время, когда напряженность между США, Гренландией и Данией все еще ощутима из-за стремления американского президента Дональда Трампа захватить остров, передает датский общественный вещатель DR.
"Я прибыл в Гренландию с посланием солидарности, поддержки и дружбы", – заявил Макрон по прибытии.
Президент Франции отметил, что "очень рад быть здесь и получить понимание всех вопросов", и привел в пример изменение климата и экономическое развитие. Политик не упоминал Штаты или Трампа напрямую, но DR отмечает, что этот визит является "прямым ответом на угрозы Дональда Трампа захватить" Гренландию. Об этом пишут и другие западные медиа.
Макрон, Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен для проведения рабочей встречи прибыли на судно "Нильс Юэль", которое является одним из трех фрегатов типа "Ивер Гюитфельд" вооруженных сил Дании. Это самые большие и мощные военные корабли королевства.
С тех пор, как Макрон стал президентом восемь лет назад, он настойчиво работает над тем, чтобы Франция и Европа стали более независимыми от США как в безопасном, так и в экономическом смысле.
Также у Франции есть собственные сильные обязательства по Арктике: страна пообещала инвестировать один миллиард евро в полярные исследования до 2030 года.
Также Франция является одной из шести стран, не принадлежащих к этому региону, но являющихся постоянными наблюдателями в Арктическом совете.
Это межправительственный форум высокого уровня, членами которого являются США, Россия, Канада, Дания (также представляет Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.
- 25 апреля главный демократ в Палате представителей заявил, что Конгресс США вряд ли поддержит любое вторжение в Гренландию.
- 7 мая министр иностранных дел Дании Расмуссен вызвал американского посла после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором отметила, что США усиливают разведдеятельность в Гренландии.