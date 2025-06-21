"Дуже велика сума". Україна передала Штатам список зброї, яку хоче придбати в новому пакеті

Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: EPA)

На саміті G7 українська делегація передала адміністрації президента США Дональда Трампа перелік на "дуже велику суму" з озброєнням, який Київ хоче придбати у Вашингтона у межах наступного пакета. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Глава держави вважає, що між Україною і США "побудований дуже хороший діалог" на рівні міністерки економіки Юлії Свириденко та глави американського Мінфіну Скотта Бессента.

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Зеленський розповів, що під час саміту G7 у Канаді, 18 червня, Свириденко мала зустріч з Бессентом, де також був присутній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки тощо. А також вони з Андрієм Єрмаком передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек [зворотний зв'язок]. Там дуже велика сума. Туди входять системи Patriot", – розповів президент.

Він наголосив, що Україна готова знайти гроші на весь цей пакет озброєнь, і це питання може стати однією з тем для обговорення під час зустрічі на полях саміту НАТО.

"Мені здається, що нам потрібно проговорити й санкції. І, чесно кажучи, мені здається, що нам треба говорити про новий подих в дипломатичному треку. Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна – це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати", – додав глава держави.

Він зазначив, що його візит на саміт НАТО не залежить від того, чи відбудеться зустріч з президентом США. Водночас керівник України поки не впевнений, чи поїде на захід Альянсу.

Президент зазначив, що така "вірогідність велика", але вирішить він це напередодні саміту: "У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно".