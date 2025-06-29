Пилот F-16 Максим Устименко погиб во время отражения российской атаки

Во время отработки одной из целей истребитель получил повреждения

F-16 (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 29 июня во время отражения массированной российской атаки Украина потеряла истребитель F-16, пилот погиб. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

"Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в сообщении.

Воздушные силы отметили, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

Известно, что Устименко сделал все возможное, отвел самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

В ВС рассказали, что оккупанты применили более 500 дронов и ракет. К отражению массированной атаки были привлечены все средства Сил обороны, которые могут работать по вражеским целям. В очередной раз продуктивно отработала авиация, в том числе самолеты F-16, пилоты уничтожили десятки "шахедов".

"Работа украинских истребителей крайне опасна и рискованная, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак. Но несмотря на все, наши летчики героически выполняют боевые задачи, достигая максимальных результатов", – говорится в сообщении.