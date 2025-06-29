Польща підіймала авіацію через російську атаку на Україну

Польща привела в бойову готовність наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки на тлі ударів Росії по Україні

Винищувач F-16 (Фото: Roman Zawistowski/EPA)

Польща разом із країнами-союзниками у ніч проти 29 червня підіймала військові літаки через російську комбіновану атаку на Україну. Про це в соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У заяві йдеться, що було залучено всі наявні сили та засоби.

Зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в бойову готовність.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами загрози. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – зазначили у відомстві.

У ніч проти 29 червня росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Є наслідки у Черкаській, Львівській, Запорізькій, Миколаївській та Полтавській областях.