Польша подняла в воздух самолеты из-за российской атаки на Украину

Польша перевела в боевую готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки на фоне ударов России по Украине

Истребитель F-16 (Фото: Роман Завистовский/EPA)

Польша вместе со странами-союзниками подняла в небо военные самолеты в ночь на 29 июня из-за комбинированной российской атаки на Украину. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении говорится, что были задействованы все имеющиеся силы и средства.

В частности, в воздух были подняты дежурные пары истребителей. А наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в боевую готовность.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, прилегающих к зонам угрозы. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — отметили в ведомстве.

В ночь на 29 июня российские войска массированно атаковали Украину ракетами различного типа и ударными беспилотниками. Есть последствия в Черкасской, Львовской, Запорожской, Николаевской и Полтавской областях.