Польша готовит план эвакуации предметов искусства на случай вторжения России

Картинная галерея (Иллюстративное фото: freepik)

Польша готовит план по защите культурного наследия страны на случай российского вторжения. Он частично основан на опыте помощи Украине, сообщила в интервью Financial Times министр культуры Польши Ханна Врублевская.

По ее словам, польские музеи больше не могут работать в рамках "теоретической концепции безопасности" на фоне вероятной возможности вторжения России. Этот проект – часть более широкой программы безопасности, что включает усиление охраны границ и увеличение численности польских вооруженных сил до 500 000 человек.

За разработку деталей плана эвакуации самых ценных произведений искусства отвечает полковник польской армии в отставке Мацей Матысяк. В данный момент он возглавляет департамент безопасности и управления кризисами в польском Минкульте.

"Нам нужен был кто-то, кто работал в армии, но также разбирался в управлении кризисами", – объяснила Врублевская.

В план эвакуации включены картины, скульптуры, редкие книги и музыкальные инструменты из примерно 160 учреждений Польши. Сейчас ведутся переговоры с властями других стран, которые могли бы принять эти произведения искусства. Ожидается, что частные музеи и галереи последуют тому же примеру.

Однако сложность заключается в том, какие именно произведения искусства следует выделить для "приоритетной эвакуации".

"Эвакуировать все невозможно", – сказала польский министр.

Отмечается, что план эвакуации частично основан на опыте, полученном при оказании помощи Украине в 2022 году после полномасштабного вторжения России. Помимо перемещения предметов искусства также будет обновлена документация, необходимая для их репатриации.