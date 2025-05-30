Россия действительно наращивает силы на границе с Финляндией – Келлог
Россия действительно наращивает силы на границе с Финляндией, заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.
По его словам, лидеры Германии, Франции и Великобритании считают, что находятся в зоне риска из-за возможности нападения России на Европу. В этом контексте чиновник также привел пример Финляндии.
"Знаете, я вчера был у посла Финляндии [Леены-Кайсы Микколы]... И россияне на самом деле наращивают силы на их границе. У Финляндии самая протяженная граница с Россией. И у них, очевидно, тоже есть беспокойство", – рассказал Келлог.
Он подтвердил, что сейчас Финляндия ощущает угрозу со стороны России.
"И у них действительно замечательный президент, Александр Стубб, и он также говорил [по этому поводу] с президентом [Дональдом Трампом]", – отметил спецпосланник.
- 19 мая источники издания NYT сообщили, что Москва укрепляет военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией – в НАТО считают, что через пять лет Москва может напасть на страну.
- 22 мая в финских Вооруженных силах заявили, что Россия может напасть или прибегнуть к провокациям на границе, чтобы проверить реакцию НАТО, через три-пять лет после окончания войны в Украине.
- 25 мая МИД Финляндии вызвал посла России для предоставления разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны.