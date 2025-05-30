Россия действительно наращивает силы на границе с Финляндией – Келлог

В настоящее время Хельсинки испытывают угрозу со стороны Москвы, подтвердил американский чиновник

Кит Келлог (Скриншот по видео)

Россия действительно наращивает силы на границе с Финляндией, заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, лидеры Германии, Франции и Великобритании считают, что находятся в зоне риска из-за возможности нападения России на Европу. В этом контексте чиновник также привел пример Финляндии.

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"Знаете, я вчера был у посла Финляндии [Леены-Кайсы Микколы]... И россияне на самом деле наращивают силы на их границе. У Финляндии самая протяженная граница с Россией. И у них, очевидно, тоже есть беспокойство", – рассказал Келлог.

Он подтвердил, что сейчас Финляндия ощущает угрозу со стороны России.

"И у них действительно замечательный президент, Александр Стубб, и он также говорил [по этому поводу] с президентом [Дональдом Трампом]", – отметил спецпосланник.